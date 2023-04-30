«Приём военной пропаганды»: Зеленский заявил о подготовке контрнаступления и «деоккупации» Крыма

Украинская армия перейдёт в контрнаступление и займёт Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также утверждает, что ВСУ способны наступать и без американских самолётов F-16. С точки зрения аналитиков, подобная риторика призвана сделать тему «освобождения» полуострова конечной целью текущего конфликта и вселить таким образом уверенность в ВСУ и общество в благополучном для них исходе противостояния. Кроме того, как полагают эксперты, таким образом киевский режим пытается угодить и своим западным кураторам, которые ждут побед украинской стороны взамен на предоставленную ей беспрецедентную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью скандинавским и финским журналистам отметил, что ВСУ могут перейти в контрнаступление и без истребителей F-16. Также он сообщил, что украинская армия способна занять Крым практически без боя.

«Мы понимаем, что так затягивать мы не будем, поэтому будем начинать (контрнаступление. — RT) ещё до того, как у нас появятся F-16 или что-то другое. Успокаивать Россию тем, что нам нужно несколько месяцев, чтобы обучаться на самолётах, и только потом мы начнём, — нет, так не будет. Мы начнём и будем идти вперёд, но параллельно, я считаю, что это (поставка боевой авиации от стран НАТО. — RT) очень нужно», — сказал Зеленский.

Он подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, но отказался раскрывать какие-либо подробности. В данный момент, указал политик, войскам не хватает бронетехники, так как Запад пока не поставил всё обещанное вооружение.

Кроме того, Зеленский вновь заявил, что украинская армия «деоккупирует» Крым. При этом глава киевского режима выразил уверенность, что местные жители будут помогать ВСУ, а российские войска покинут полуостров без сопротивления.

«Вы даже не представляете: когда мы подойдём к административным границам Крыма, вы увидите, как россияне будут убегать... Они будут убегать из Крыма и будут убегать быстрее, чем из Донбасса. Они даже не представляют, что, как только мы дойдём до первого села в Крыму, вы увидите, как люди выйдут на улицы и будут гнать эту «власть» из Крыма. Так оно и будет», — утверждает Зеленский.

«Приём военной пропаганды»

В комментарии RT эксперт РИСИ Олег Неменский назвал заявления Зеленского относительно планов по захвату Крыма «абсурдными и нелепыми». По мнению политолога, фантазируя о лёгком взятии полуострова, украинский лидер рассчитывает поднять боевой дух ВСУ, настроить военнослужащих на выполнение «самоубийственных приказов».

«Я сомневаюсь, что киевский режим действительно направит главный удар в сторону Крыма. Пока он может только пытаться совершать диверсии и наносить ущерб с помощью БПЛА. Оборона полуострова постоянно укрепляется, никто оттуда не побежит, но Зеленский стремится к тому, чтобы у рядовых военнослужащих ВСУ сформировалась перспектива «лёгкой прогулки», не имеющая ничего общего с реальностью», — говорит Неменский.

Президент Украины Владимир Зеленский

© www.president.gov.ua

По его словам, Зеленский и другие представители киевского режима постоянно вбрасывают поводы для разговоров о «неизбежном освобождении» Крыма и поражении России, что якобы не предполагает тяжёлых потерь со стороны ВСУ.

«Это можно рассматривать как попытку представить Россию в глазах армии и общества как слабого и трусливого противника. Это типичный приём военной пропаганды. Цель такой риторики — убедить ВСУ и граждан в необходимости контрнаступления и пресечь опасения относительно того, что любая крупная атака, будет она успешной по итогу или нет, обернётся огромным количеством жертв», — рассуждает Неменский.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов считает, что Зеленский планирует сформировать у Запада и «внутренней аудитории» представление о том, что Крым практически бескровно может «вернуться» в состав Украины.

Так, в начале апреля замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига в интервью газете Financial Times заявил, что Киев готов к дипломатическим переговорам с Москвой по Крыму, если украинские войска дойдут до его границ.

«Зеленский и его клика постоянно делают не слишком адекватные заявления о контрнаступлении, во многом повторяя за своими западными кураторами. Главная задача этой риторики, как мне представляется, состоит в том, чтобы сделать тему «освобождения Крыма» некой высшей целью этого конфликта», — полагает Михайлов.

Продвижение крымского нарратива призвано продемонстрировать условия, при которых боевые действия завершатся, причём в пользу Киева и его западных патронов, говорит аналитик.

«Всё больше и больше людей на Западе и на самой Украине задаются вопросом об окончании конфликта. В этом контексте захват Крыма преподносится как ответ. Логика в этом есть, потому что такой сценарий означал бы геополитическую победу над Россией. Другое дело, что попытка пробиться к Крыму и войти в него для ВСУ, на мой взгляд, закончится полным провалом, военной катастрофой режима Зеленского», — пояснил Михайлов.

«Беспрецедентная поддержка»

В то же время, уверены эксперты, киевский режим действительно готовится к контрнаступлению. Именно на это направлена материальная поддержка со стороны США и их союзников, достигшая €150 млрд. В частности, на данный момент завершена подготовка девяти бронетанковых бригад ВСУ, полностью оснащённых натовской военной техникой.

Как считает генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, эти формирования должны поставить Украину «в сильное положение, чтобы она продолжала отвоёвывать оккупированные территории». Он также утверждает, что Украина получает «беспрецедентную поддержку» со стороны стран — членов НАТО.

Украинские танкисты

© General staff of Armed forces of Ukraine

«Более 98% боевых машин, обещанных Украине, уже поставлено. Это означает более 1550 бронемашин, 230 танков и другой техники, включая огромное количество боеприпасов», — сказал Столтенберг 27 апреля на встрече в Брюсселе с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

Впрочем, по мнению Неменского, на текущий момент этой помощи недостаточно для организации крупного наступления. При этом западные спонсоры требуют от Киева развернуть его, не считаясь с возможными человеческими потерями.

В связи с этим режим Зеленского и выступает с довольно противоречивыми заявлениями по поводу контрнаступления, указывают аналитики. В частности, 26 апреля представитель Сил обороны «Юг» Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что наступление ВСУ уже идёт «небольшими, но уверенными шагами». Его суть, уточнила чиновница, заключается в минимизации возможностей ВС РФ.

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19 апреля схожие заявления сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В разговоре с журналистами она рассказала, что украинские войска по факту уже проводят контрнаступление, осуществляя комплекс различных мер.

Как подчеркнула Маляр, не стоит ждать объявления какой-то конкретной даты контрнаступления. Вместе с тем в предполагаемых секретных документах Пентагона, попавших в апреле в СМИ, сообщалось, что оно планировалось на 30 апреля.

Ранее Киев анонсировал контрнаступление в весенне-летний период. В России также допускают подобный сценарий. В частности, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не исключает, что ВСУ могут перейти в атаку в первой половине мая.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» высказал предположение, что людские резервы киевского режима могут насчитывать до 200—400 тыс. человек.

Однако в беседе с RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал такие цифры завышенными. Вместе с тем он допустил, что Киев способен пойти на риск и попытаться развернуть достаточно масштабное наступление на нескольких направлениях без необходимого уровня поддержки артиллерии и авиации.

«Противника нельзя недооценивать. Тем более он постоянно прощупывает нашу оборону в поисках слабых мест. Да, врагу не хватает бронетехники, артиллерии, средств ПВО, авиации, боеприпасов. Пока мы видим одни разговоры и обещания, но Запад требует демонстрации успехов, и ВСУ могут попытаться прорвать нашу оборону на разных направлениях, хотя, на мой взгляд, Киев ограничится имитацией того, что он уже сейчас называет контрнаступлением», — рассуждает Матвийчук.

Александр Михайлов также считает, что переход в реальное контрнаступление не отвечает интересам режима Зеленского. Эксперт считает, что в Киеве осознают последствия попыток кардинально переломить ситуацию и по этой причине ограничиваются «пропагандистской работой», призванной вселить в военнослужащих и общество уверенность в благополучном для украинских властей исходе конфликта.

«Последние месяцы Киев накапливает ресурсы, но они недостаточны, и перспективы изменения ситуации не просматриваются. Да, режим Зеленского может пойти ва-банк. Но это маловероятно. В истории с грандиозными планами контрнаступления изначально было больше пропаганды, чем реального военного сценария», — резюмировал Михайлов.