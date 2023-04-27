«Все назначенные объекты поражены»: Минобороны РФ сообщило о нанесении удара по пунктам дислокации резервов ВСУ

Российские войска ночью 27 апреля нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов украинских войск. Как сообщили в Минобороны, цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены. Кроме того, было пресечено выдвижение в районы боевых действий подразделений морской пехоты ВСУ. За минувшие сутки в зоне проведения СВО в результате действий российских ВС были уничтожены около 660 украинских военнослужащих.

Вооружённые силы России в ночь на 27 апреля нанесли удар высокоточным оружием по пунктам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что было остановлено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий.

Артёмовск

Российские штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артёмовска, отметил представитель Минобороны РФ.

По его словам, подразделения ВДВ «сковывают» украинские войска на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов.

Вдобавок ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населёных пунктов Ступочки, Часов Яр и Калинина. Авиация совершила четыре вылета, тогда как артиллерия выполнила 59 огневых задач.

Накануне в Минобороны РФ сообщали о пресечении попыток подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах в боях за Артёмовск.

Ситуация в зоне СВО

В общей сложности на Донецком направлении, как сообщил Игорь Конашенков, уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наёмников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Купянском направлении пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено до 110 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Краснолиманском направлении ликвидировано свыше 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника составили до 60 украинских бойцов, бронетранспортёр, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса «С-300», одна зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике противника в 109 районах.

Вдобавок поражены командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ и уничтожены две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и СТ-68.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины возле н. п. Липовка (ДНР). Средствами ПВО сбит 21 украинский беспилотный летательный аппарат и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Угледарское направление

Военкор RT Валентин Горшенин сообщил о постоянных попытках со стороны ВСУ атаковать позиции российских военных. При этом, по его мнению, это совершенно не свидетельствует о каком-либо контрнаступлении.

«Военные называют подобное «разведка боем», в её задачи входит вскрытие позиций артиллерии, численности и расположения личного состава на линии соприкосновения. Дополню, что всё так же наши источники рассказывают о большом количестве дронов ВСУ, которые работают днём и ночью буквально в промышленном масштабе. В нашем случае FPV-дронов, которые могут сохранить жизни наших парней, недостаточно», — написал он в своём Telegram-канале.

Также военкор опубликовал видео с работой российских военных на передовых позициях.