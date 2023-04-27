Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожены свыше 400 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны.
«Уничтожены свыше 400 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.
Также были уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Вооружённые силы России ночью нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов украинских войск.