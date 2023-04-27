Минобороны: на Донецком направлении за сутки уничтожены свыше 400 бойцов ВСУ

Российские войска за сутки уничтожили на Донецком направлении более 400 украинских военных и наёмников.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Уничтожены свыше 400 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Вооружённые силы России ночью нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации резервов украинских войск.