Российские военные уничтожили за сутки в районе Херсона четыре пусковые установки С-300 и одну немецкую зенитную самоходную установку «Гепард».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В районе города Херсона ударами беспилотных барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожены четыре пусковые установки С-300», — рассказал собеседник агентства.

Также была уничтожена зенитная самоходная установка «Гепард».

В результате удара 14 бойцов ВСУ погибли, ещё десять получили ранения.

Ранее стало известно, что российская группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 130 целям ВС Украины.

Также российские военные пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ЛНР и Харьковской области.

Командир одного из подразделений добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык заявил, что под Херсоном замечены танки Leopard, один захвачен ВС России.