РИА Новости: под Херсоном замечены танки Leopard, один захвачен ВС России

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Переданные Украине немецкие танки Leopard уже действуют на Херсонском направлении, один из них захвачен российскими военными и затоплен в болоте, заявил офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».

«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали», — цитирует РИА Новости командира.

По его словам, сослуживцы рассказали, что один Leopard был захвачен российской ДРГ.

После того как бойцы не смогли вывезти танк в тыл, машину было решено затопить в болоте.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.

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