РИА Новости: под Херсоном замечены танки Leopard, один захвачен ВС России
«Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов со стороны танков Leopard. Танки Leopard наблюдали», — цитирует РИА Новости командира.
По его словам, сослуживцы рассказали, что один Leopard был захвачен российской ДРГ.
После того как бойцы не смогли вывезти танк в тыл, машину было решено затопить в болоте.
Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.