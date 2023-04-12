Глава МО Испании заявила, что до конца апреля на Украину будут доставлены шесть Leopard

До конца апреля на Украину должны доставить шесть испанских танков Leopard, заявила глава Минобороны королевства Маргарита Роблес.

Кроме того, по её словам, Мадрид направит Киеву ещё 20 БТР.

«Расчёт... состоит в том, чтобы до конца месяца они оказались на Украине», — цитирует Роблес ТАСС.

Ранее советник врио главы республики Ян Гагин заявил, что западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в ДНР.

При этом Гагин отметил присутствие в ДНР бронетранспортёров европейского и американского производства.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.