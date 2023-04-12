Глава МО Испании заявила, что до конца апреля на Украину будут доставлены шесть Leopard
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Кроме того, по её словам, Мадрид направит Киеву ещё 20 БТР.
«Расчёт... состоит в том, чтобы до конца месяца они оказались на Украине», — цитирует Роблес ТАСС.
Ранее советник врио главы республики Ян Гагин заявил, что западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в ДНР.
При этом Гагин отметил присутствие в ДНР бронетранспортёров европейского и американского производства.
Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин отметил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.