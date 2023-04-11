Советник Пушилина Гагин: западных танков на линии соприкосновения пока почти не видно

Западных танков пока практически не видно на линии боевого соприкосновения в ДНР.

Об этом сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.

«С танками пока кризис, их пока практически не видно на фронте», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Гагин отметил присутствие в ДНР бронетранспортёров европейского и американского производства.

Ранее начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин заявил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.