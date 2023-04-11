Советник Пушилина Гагин: западных танков на линии соприкосновения пока почти не видно
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Об этом сообщил советник врио главы республики Ян Гагин.
«С танками пока кризис, их пока практически не видно на фронте», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».
При этом Гагин отметил присутствие в ДНР бронетранспортёров европейского и американского производства.
Ранее начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин заявил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.