Российская группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 130 целям ВС Украины.

Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«За день огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 — по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 — по артиллерийским подразделениям противника», — отметил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наёмников на западе Артёмовска (Бахмута), подразделения ВДВ и «Южной» группировки войск оказывают им поддержку, пресекая попытки украинских военных контратаковать на северном и южном флангах.