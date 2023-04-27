Группировка «Центр» за день нанесла огневое поражение по 130 целям украинских войск

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Российская группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 130 целям ВС Украины.

Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.

«За день огневое поражение нанесено по более 130 целям, из них около 100 — по районам сосредоточения живой силы и техники и свыше 20 — по артиллерийским подразделениям противника», — отметил он.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наёмников на западе Артёмовска (Бахмута), подразделения ВДВ и «Южной» группировки войск оказывают им поддержку, пресекая попытки украинских военных контратаковать на северном и южном флангах.

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