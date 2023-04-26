Минобороны: ВС России пресекают попытки ВСУ контратаковать на севере и юге Артёмовска
- РИА Новости
Ведомство заявило, что в районах Артёмовского и Красного ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ.
«В течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолёто-вылета», — отметили в министерстве.
Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко заявил, что ситуация в Артёмовске для украинских военных сложная.