Минобороны: ВС России пресекают попытки ВСУ контратаковать на севере и юге Артёмовска

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Штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наёмников на западе Артёмовска (Бахмута), подразделения ВДВ и «Южной» группировки войск оказывают им поддержку, пресекая попытки украинских военных контратаковать на северном и южном флангах. Об этом сообщило Минобороны России.
Минобороны: ВС России пресекают попытки ВСУ контратаковать на севере и юге Артёмовска
  • РИА Новости

Ведомство заявило, что в районах Артёмовского и Красного ударами авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ.

«В течение суток авиацией в данном районе совершено четыре самолёто-вылета», — отметили в  министерстве.

Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко заявил, что ситуация в Артёмовске для украинских военных сложная.

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