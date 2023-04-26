Украинский командующий назвал сложной для ВСУ ситуацию в Артёмовске

Ситуация в Артёмовске (Бахмуте) для украинских военных сложная. Об этом заявил командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко.

«Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях», — приводит пресс-служба его слова во время визита к военным ВСУ в Артёмовск.

Ранее бывший заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что украинское командование совершило ошибки и не подготовило Артёмовск к нужной обороне.

Он отметил, что армия Украины несёт достаточно большие потери.