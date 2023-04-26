Генерал Кривонос заявил об ошибках ВСУ при подготовке Артёмовска к обороне

Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что украинское командование совершило ошибки и не подготовило Артёмовск (Бахмут) к нужной обороне.

«Каждый клочок земли в Бахмуте уже полит украинской кровью. И это большая проблема: мы платим страшную цену за этот город, а вопрос в том, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне», — приводит РИА Новости слова Кривоноса в эфире телеканала 5.ua.

Он отметил, что армия Украины несёт достаточно большие потери в Артёмовске.

По его словам, сохраняется проблема с подготовкой мобилизованных.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.