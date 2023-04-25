ВДВ и авиация пресекли попытки ВСУ перебросить в Артёмовск резервы

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Российские ВДВ и авиация пресекли попытки украинских бойцов перебросить резервы в Артёмовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики.
ВДВ и авиация пресекли попытки ВСУ перебросить в Артёмовск резервы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооружённых сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.

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