ВДВ и авиация пресекли попытки ВСУ перебросить в Артёмовск резервы

Российские ВДВ и авиация пресекли попытки украинских бойцов перебросить резервы в Артёмовск (Бахмут) Донецкой Народной Республики.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация вооружённых сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике. Он отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.