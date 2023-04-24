Пушилин сообщил о продвижении ВС России на северо-западе и западе Артёмовска

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Российские силы продвинулись на северо-западе и западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.
Пушилин сообщил о продвижении ВС России на северо-западе и западе Артёмовска
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Буквально за последние сутки продвинулись ребята из ЧВК «Вагнер» в западной и северо-западной частях Артёмовска», — цитирует его ТАСС.

Пушилин отметил, что ситуация в Артёмовске продолжает оставаться напряжённой.

Ранее российские войска нанесли ракетный удар по складу ВСУ под Артёмовском.

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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