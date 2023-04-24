Российские войска нанесли удар по складу топлива ВСУ под Артёмовском

Российские войска нанесли ракетный удар по складу ВСУ под Артёмовском, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что удар был нанесён по складу ГСМ и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском направлении.

«Противник понёс потери в личном составе и военной технике», — цитирует Астафьева РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ не может уйти из Артёмовска, так как это предоставит возможность российской армии занять больше территорий.

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер отмечал, что Зеленский поставил очень многое на Артёмовск.