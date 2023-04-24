Зеленский: отход ВСУ из Артёмовска даст России возможность занять другие территории

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут уйти из Артёмовска, так как это предоставит российской армии возможность занять больше территорий.

«Мы не можем отказаться от Бахмута (Артёмовска. — RT), потому что это (поможет. — RT) расширить фронт и даст российским войскам и «Вагнеру» шанс занять больше наших территорий», — сказал он в интервью телеканалу Al-Arabiya.

В статье уточняется, что завоевание Артёмовска станет для ВС России «трамплином» для наступления на Краматорск и Славянск.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер отмечал, что Зеленский поставил очень многое на Артёмовск.

Сам президент Украины заявил, что в случае угрозы потери личного состава из-за окружения в Артёмовске будут приняты правильные решения.

Во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой он назвал ситуацию в Артёмовске самой сложной для Киева.

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