Президент Украины Зеленский назвал ситуацию в Артёмовске самой сложной для Киева
- AP
- © Libkos
«Вы знаете, какая ситуация в Бахмуте, самая сложная ситуация в стране именно там... Там очень-очень сложная ситуация», — сказал Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, в случае угрозы потери личного состава из-за окружения в Артёмовске будут приняты правильные решения.
Российский министр обороны Сергей Шойгу ранее отметил, что армия России продолжает освобождать территорию Донбасса от украинских военных, боевые действия планомерно развиваются в районах Артёмовска и Авдеевки в ДНР.