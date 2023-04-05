Президент Украины Зеленский назвал ситуацию в Артёмовске самой сложной для Киева

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Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с польским коллегой Анджеем Дудой назвал ситуацию в Артёмовске (Бахмуте) самой сложной для Киева.
Президент Украины Зеленский назвал ситуацию в Артёмовске самой сложной для Киева
  • AP
  • © Libkos

«Вы знаете, какая ситуация в Бахмуте, самая сложная ситуация в стране именно там... Там очень-очень сложная ситуация», — сказал Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, в случае угрозы потери личного состава из-за окружения в Артёмовске будут приняты правильные решения.

Российский министр обороны Сергей Шойгу ранее отметил, что армия России продолжает освобождать территорию Донбасса от украинских военных, боевые действия планомерно развиваются в районах Артёмовска и Авдеевки в ДНР.

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