Зеленский — об уходе из Артёмовска: при угрозе потери солдат будут правильные решения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае угрозы потери личного состава из-за окружения в Артёмовске (Бахмуте) будут приняты правильные решения.

«Для меня самое главное — не потерять наших военных. И, если будет... опасность, что мы можем потерять личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные решения на месте», — цитирует РИА Новости Зеленского.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Утром 5 апреля стало известно, что Зеленский прибыл в Польшу с визитом.

Это первый официальный визит украинского лидера в Польшу.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу отметил, что армия России продолжает освобождать территорию Донбасса от украинских военных, боевые действия планомерно развиваются в районах Артёмовска (Бахмута) и Авдеевки в ДНР.