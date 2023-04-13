Экс-разведчик США Шаффер: Зеленский жертвует военными в Артёмовске для видимости обороны

Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер считает, что украинский президент Владимир Зеленский готов пожертвовать жизнью множества военных ВСУ ради того, чтобы создать видимость обороны Артёмовска (Бахмута).

Такое мнение он выразил в интервью Стивену Гарднеру.

По словам Шаффера, Зеленский поставил очень многое на Артёмовск.

«К сожалению, он сделает всё возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Бахмут не сдан», — уверен эксперт.

Он отметил, что фактически город контролируется российскими силами, однако Киев попытается продолжить оборону оставшейся части города, даже если это будет стоить жизней «бригады или батальона».

Как утверждает основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин, бойцы ЧВК «Вагнер» за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.