Российские войска пресекли действия четырёх украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области

Российские военные пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

«В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в заявлении. Кроме того, ВС России уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, одну артиллерийскую систему М777 производства США и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк».