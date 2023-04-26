Российские войска пресекли действия четырёх украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области

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Российские военные пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в ЛНР и Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российские войска пресекли действия четырёх украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Новосёловское Луганской Народной республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп», — говорится в заявлении.

Кроме того, ВС России уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, одну артиллерийскую систему М777 производства США и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

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