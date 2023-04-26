ВС России уничтожили на Херсонском направлении РЛС «Зоопарк»
- РИА Новости
Как уточнили в Минобороны России, РЛС была уничтожена в районе населённого пункта Львово Херсонской области.
Ранее стало известно, что армия России поразила два командно-наблюдательных пункта подразделений Сил специальных операций украинской армии в районе острова Великий в Херсонской области.
22 апреля сообщалось, что российские военные уничтожили украинские гаубицу 2С3 «Акация» и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.