ВС России уничтожили на Херсонском направлении РЛС «Зоопарк»

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ВС России уничтожили за сутки на Херсонском направлении до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, одну артиллерийскую систему М777 производства США и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк».
ВС России уничтожили на Херсонском направлении РЛС «Зоопарк»
  • РИА Новости

Как уточнили в Минобороны России, РЛС была уничтожена в районе населённого пункта Львово Херсонской области.

Ранее стало известно, что армия России поразила два командно-наблюдательных пункта подразделений Сил специальных операций украинской армии в районе острова Великий в Херсонской области.

22 апреля сообщалось, что российские военные уничтожили украинские гаубицу 2С3 «Акация» и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.

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