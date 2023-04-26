ВС России поразили наблюдательные пункты Сил специальных операций ВСУ в Херсонской области

Армия России поразила два командно-наблюдательных пункта подразделений Сил специальных операций украинской армии в районе острова Великий в Херсонской области.

РИА Новости

Об этом говорится в сводке Министерства обороны. Также средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины.