Российская система ПВО сбила украинский Су-25

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В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25.
Российская система ПВО сбила украинский Су-25
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за сутки было сбито 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении деятельности четырёх украинских ДРГ за сутки.

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