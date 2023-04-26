Российская система ПВО сбила украинский Су-25

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО сбили украинский штурмовик Су-25.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Велетенское Херсонской области сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за сутки было сбито 12 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее в Минобороны России сообщили о пресечении деятельности четырёх украинских ДРГ за сутки.