ВС России уничтожили гаубицу «Акация» и САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области

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Российские военные уничтожили украинские гаубицу 2С3 «Акация» и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.
ВС России уничтожили гаубицу «Акация» и САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

«Ночью артиллерийским огнём в районе Токаревки уничтожена 152-мм гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ», — отметил он.

Также в районе Тягинки была уничтожена 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов 82-мм автоматических миномётов «Василёк» в ходе российской специальной военной операции на Украине.

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