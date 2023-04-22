ВС России уничтожили гаубицу «Акация» и САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области

Российские военные уничтожили украинские гаубицу 2С3 «Акация» и самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» в Херсонской области.

Об этом сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

«Ночью артиллерийским огнём в районе Токаревки уничтожена 152-мм гаубица 2С3 «Акация» с боекомплектом, потери: пять погибших военных ВСУ», — отметил он.

Также в районе Тягинки была уничтожена 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы расчётов 82-мм автоматических миномётов «Василёк» в ходе российской специальной военной операции на Украине.