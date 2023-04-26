На северном и южном флангах: в Минобороны РФ заявили о пресечении попыток ВСУ контратаковать в Артёмовске

Подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки войск пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах в боях за Артёмовск. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе работы на Донецком направлении ударами авиации и артиллерии поражены подразделения 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. За сутки потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наёмников.

В Минобороны РФ заявили о пресечении попыток ВСУ контратаковать на северном и южном флангах в районе Артёмовска.

Как заявил в ходе брифинга генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наёмников в западной части Артёмовска.

«Подразделения Воздушно-десантных войск и «Южной» группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах», — сказал он.

Кроме того, в районах ряда населённых пунктов ДНР ударами авиации и огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В течение суток авиация в данном районе совершила четыре вылета, артиллерия выполнила 59 огневых задач.

Противник за сутки потерял на этом направлении до 300 военнослужащих ВСУ и наёмников, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Акация», а также одну гаубицу L118 производства Великобритании. Наряду с этим уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерии «Западной» группировки войск в районах населённых пунктов Харьковской области поражены подразделения противника. За сутки уничтожены более 40 украинских военных, боевая бронированная машина, а также два автомобиля. Пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника, находившиеся в районах населённых пунктов Луганской и Донецкой народных республик. Наряду с этим уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы.

Противник потерял за сутки до 65 военнослужащих, боевую бронированную машину, пикап, один автомобиль, гаубицу Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Также пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки противник потерял на данных направлениях до 25 военных, боевую бронированную машину, два автомобиля, а также гаубицу Д-30. Наряду с этим поражены склады артиллерийских боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна артиллерийская система М777 производства США и украинская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы «Зоопарк».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ в течение суток нанесли поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

По данным Минобороны РФ, в районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений сил специальных операций ВСУ.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачено 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 12 украинских беспилотников.

Сюжет военкора RT о разминировании «Азовстали»

Корреспондент RT DE Иван Полянский побывал с российскими сапёрами в подвалах завода «Азовсталь», в котором долгое время укрывались боевики.

Один из военнослужащих, занятых в работе на объекте, в беседе с корреспондентом признал, что сначала испытывал страх, спускаясь в подвалы «Азовстали», но по мере накопления опыта его восприятие ситуации изменилось.

«Сейчас я уже на опыте, уже не так страшно. Уже знаю, где они могли устанавливать, где и какие ловушки ставили», — сказал военный. По его словам, победить страх ему помогло осознание необходимости выполнить задачу и ответственность за жизни других людей.

Как рассказали военные, в подвалах «Азовстали» размещались места отдыха, склады с боеприпасами и места проведения досуга личного состава украинских войск. Ещё одной находкой российских военных стала камера пыток с электрическим стулом.

«Здесь всё очевидно и понятно, это подразделения запрещённого на территории РФ полка «Азов»* однозначно. Только у таких нелюдей и фашистов могут возникнуть такие садистские идеи», — сказал военный.

По его словам, в этом месте могли пытать мирных жителей, которых ВСУ считали пособниками российских войск.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.