В Минобороны России сообщили, что российские силы ликвидировали за сутки до 300 военнослужащих Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников.

«За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наёмников», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, на данном участке фронта уничтожены две боевые машины пехоты, гаубицы Д-20, САУ «Акация» и британская гаубица L118.

Кроме того, стало известно, что российские военные пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области.