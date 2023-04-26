Минобороны: ВС России уничтожили до 300 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении
- РИА Новости
«За сутки потери противника на данном направлении составили до 300 украинских военнослужащих и наёмников», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, на данном участке фронта уничтожены две боевые машины пехоты, гаубицы Д-20, САУ «Акация» и британская гаубица L118.
Кроме того, стало известно, что российские военные пресекли действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп в ЛНР и Харьковской области.