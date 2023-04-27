Пригожин предостерёг боевиков ВСУ от попыток прикрываться американскими журналистами

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин предостерёг боевиков ВСУ от попыток подтянуть в Артёмовск (Бахмут) резервы под прикрытием журналистов США.

Соответствующее аудиозаявление опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram.

«Поступает информация, что Цербер — командир 57 бригады ВСУ — везёт американских журналистов в Бахмут (Артёмовск). Принято решение, приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое... но резервы не подтягивай — распетушим, если повезёте по дороге резервы вместе с журналистами», — заявил он.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы полностью перерезали пути снабжения боевиков ВСУ в Артёмовске (Бахмуте).

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