Пушилин: российские силы полностью перерезали пути снабжения боевиков ВСУ в Артёмовске
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«На участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога. Но противник всё равно имеет возможность... даже под обстрелами перемещаться. Часть резервов противник теряет по пути», — цитирует его ТАСС.
Ранее бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что украинское командование совершило ошибки и не подготовило Артёмовск к нужной обороне.