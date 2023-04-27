Пушилин: российские силы полностью перерезали пути снабжения боевиков ВСУ в Артёмовске

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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что российские силы полностью перерезали пути снабжения боевиков ВСУ в Артёмовске (Бахмуте).
Пушилин: российские силы полностью перерезали пути снабжения боевиков ВСУ в Артёмовске
  • AP

«На участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога. Но противник всё равно имеет возможность... даже под обстрелами перемещаться. Часть резервов противник теряет по пути», — цитирует его ТАСС.

Ранее бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что украинское командование совершило ошибки и не подготовило Артёмовск к нужной обороне.

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