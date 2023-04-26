Пригожин: боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.

«Что происходит с контрнаступлением ВСУ. Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, ещё неделя у нас на то, чтобы ветер высушил почву, после этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это 9 мая, чтобы «испортить» праздник — может, так, а может, не так», — сказал он.

По его словам, боевики ВСУ «готовы резать фланги».

Также он отметил, что ЧВК «Вагнер» боеприпасы не дают, как и украинской стороне.

Ранее Пригожин прокомментировал аудиоперехват украинских военных, говорящих о расстреле пленного бойца группы, и заявил, что ЧВК не будет брать новых пленных.