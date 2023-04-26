Пригожин: боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая

Короткая ссылка
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.
Пригожин: боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая
  • AP

«Что происходит с контрнаступлением ВСУ. Сегодня идут дожди, 2 мая должен пройти последний дождь, ещё неделя у нас на то, чтобы ветер высушил почву, после этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они делать это 9 мая, чтобы «испортить» праздник — может, так, а может, не так», — сказал он.

По его словам, боевики ВСУ «готовы резать фланги».

Также он отметил, что ЧВК «Вагнер» боеприпасы не дают, как и украинской стороне.

Ранее Пригожин прокомментировал аудиоперехват украинских военных, говорящих о расстреле пленного бойца группы, и заявил, что ЧВК не будет брать новых пленных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить