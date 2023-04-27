Столтенберг: НАТО подготовило и вооружило более девяти бригад боевиков ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса завершили подготовку и вооружили свыше девяти бригад боевиков ВСУ.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Государства — члены НАТО... обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в словах командующего Объединёнными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о том, что Вооружённые силы Украины получили более 98% боевых машин.