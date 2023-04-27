Столтенберг: НАТО подготовило и вооружило более девяти бригад боевиков ВСУ

Короткая ссылка
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса завершили подготовку и вооружили свыше девяти бригад боевиков ВСУ.
Столтенберг: НАТО подготовило и вооружило более девяти бригад боевиков ВСУ
  • РИА Новости

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Государства — члены НАТО... обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад», — цитирует его ТАСС.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в словах командующего Объединёнными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о том, что Вооружённые силы Украины получили более 98% боевых машин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить