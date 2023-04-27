Столтенберг: НАТО подготовило и вооружило более девяти бригад боевиков ВСУ
- РИА Новости
Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
«Государства — члены НАТО... обеспечили подготовку и вооружение свыше девяти бронетанковых бригад», — цитирует его ТАСС.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк усомнился в словах командующего Объединёнными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи о том, что Вооружённые силы Украины получили более 98% боевых машин.