В Пентагоне заявили, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины
- AP
Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете палаты представителей США по делам вооружённых сил.
По словам Каволи, США и власти Украины подсчитали, сколько вооружения нужно будет ВСУ для предполагаемого контрнаступления.
«На данный момент (на Украину) уже доставлено более 98% боевых машин», — цитирует его РИА Новости.
Также Каволи заявил, что США развернули на Украине систему слежения за оружием, поставляемым из западных стран.
Ранее издание Politico писало, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.