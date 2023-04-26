В Пентагоне заявили, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины

Командующий Объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины.

Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете палаты представителей США по делам вооружённых сил.

По словам Каволи, США и власти Украины подсчитали, сколько вооружения нужно будет ВСУ для предполагаемого контрнаступления.

«На данный момент (на Украину) уже доставлено более 98% боевых машин», — цитирует его РИА Новости.

Также Каволи заявил, что США развернули на Украине систему слежения за оружием, поставляемым из западных стран.

Ранее издание Politico писало, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.