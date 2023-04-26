В Пентагоне заявили, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины

Короткая ссылка
Командующий Объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины.
В Пентагоне заявили, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины
  • AP

Об этом он заявил в ходе слушаний в комитете палаты представителей США по делам вооружённых сил.

По словам Каволи, США и власти Украины подсчитали, сколько вооружения нужно будет ВСУ для предполагаемого контрнаступления.

«На данный момент (на Украину) уже доставлено более 98% боевых машин», — цитирует его РИА Новости.

Также Каволи заявил, что США развернули на Украине систему слежения за оружием, поставляемым из западных стран.

Ранее издание Politico писало, что американская администрация готовится к тому, что неудачное контрнаступление Вооружённых сил Украины приведёт к критике в адрес Вашингтона.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить