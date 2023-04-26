Пентагон: США развернули на Украине систему слежения за западным оружием
- AP
Об этом он сказал на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей США. Его цитирует РИА Новости.
«За последние несколько месяцев мы развернули на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО», — заявил Каволи.
По его словам, украинские власти предоставили США доступ к своим сетям для мониторинга.
Также он заявил, что инспекции проводит офис военного атташе США в Киеве.
Кроме того, Каволи рассказал, что США обсуждали с Украиной возможность внезапного контрнаступления ВСУ.