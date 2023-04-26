Пентагон: США развернули на Украине систему слежения за западным оружием

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Командующий объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что США развернули на Украине систему слежения за оружием, поставляемым из западных стран.
Пентагон: США развернули на Украине систему слежения за западным оружием
  • AP

Об этом он сказал на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил палаты представителей США. Его цитирует РИА Новости.

«За последние несколько месяцев мы развернули на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО», — заявил Каволи.

По его словам, украинские власти предоставили США доступ к своим сетям для мониторинга.

Также он заявил, что инспекции проводит офис военного атташе США в Киеве.

Кроме того, Каволи рассказал, что США обсуждали с Украиной возможность внезапного контрнаступления ВСУ.

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