В Пентагоне заявили, что США работали с Украиной над внезапным контрнаступлением ВСУ

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США обсуждали с Украиной возможность внезапного контрнаступления ВСУ, заявил главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, выступая в комитете палаты представителей по делам вооружённых сил.
В Пентагоне заявили, что США работали с Украиной над внезапным контрнаступлением ВСУ
  • AP

«Украинцы занимают очень выгодную позицию. У них есть определённые слабости, но я предпочту не говорить об этом публично. Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними. И, разумеется, наступление не будет внезапным, если мы проговорим это вслух», — приводит его слова ТАСС.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин выразил мнение, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда закончатся дожди и высохнет почва.

Ранее газета The New York Times сообщала, что в случае отсутствия серьёзных успехов ВСУ на фронте поддержка Украины со стороны стран Запада может ослабнуть.

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