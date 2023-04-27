«Под огневым контролем находятся практически все позиции противника»: Пушилин рассказал о ситуации в Марьинке

Российские военные взяли под контроль 50 из 59 кварталов Марьинки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, под огневым контролем находятся практически все позиции ВСУ. Помимо этого, в ЛНР сообщили о прибытии примерно 100 иностранных наёмников в один из населённых пунктов Харьковской области Украины, граничащих с Россией. А в ночь на 27 апреля в Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв, в результате которого погиб сотрудник полиции, ещё один человек пострадал.

Российские войска освободили от украинских вооружённых формирований подавляющее большинство кварталов Марьинки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений, и здесь мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника», — сказал Пушилин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что российские силы продвигаются вперёд, несмотря на попытки ВСУ оказать сопротивление.

Ранее командир роты ВС России с позывным Моздок рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, что российские военные взяли под контроль все многоэтажки в городе и перешли в частный сектор, выйдя на западную сторону Марьинки.

Артёмовск

Киевский режим по-прежнему скрывает реальные потери в Артёмовске. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В западной части города Артёмовска украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев. Уничтоженных нашими войсками украинских военнослужащих и наёмников не эвакуируют приблизительно с начала недели», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские военные также подорвали высотное здание, в котором складировались тела, для сокрытия потерь.

Также по теме Как российские силы выбивают ВСУ из Марьинки За Марьинку идёт одна из самых продолжительных битв конфликта в Донбассе. В настоящее время под контролем Украины остаётся лишь около...

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщал, что бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности.

Мелитополь

В ночь на 27 апреля в Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв, сообщили в городской администрации.

«Примерно в 05:15 мск в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.

Как уточнили RT в ГУ МВД России по Запорожской области, в результате взрыва погиб полицейский, ещё один человек получил ранение.

Запорожская область

Киевский режим готовит серию отвлекающих манёвров перед началом контрнаступления ВСУ в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У меня практически нет сомнений, что основной удар придётся на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Ореховом и Гуляйполе, попутно осуществляя обстрел западного участка Запорожского фронта», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, украинские десантные и диверсионно-разведывательные группы будут стараться переправиться через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.

Харьковская область

Примерно 100 иностранных наёмников прибыли в один из населённых пунктов Харьковской области Украины, граничащих с Россией. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«В Харьковской области в одном из населённых пунктов, граничащих с территорией России, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек», — цитирует его ТАСС.

По его словам, все иностранцы в единообразной военной форме западного образца и с объёмными вещевыми рюкзаками, они вооружены натовским оружием — М-16.

Он также добавил, что в основном наёмники общаются на английском языке, но есть большая группа говорящих по-польски.

Обстрелы со стороны ВСУ

Украинские военные за минувшие сутки 36 раз обстреляли восемь населённых пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 201 снаряд из артиллерии калибра 155 и 152 мм, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка», — говорится в сообщении.

Было повреждено 11 домостроений в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в ночь на 27 апреля в Брянской области под обстрел со стороны украинских военных попал посёлок Климово.

«Украинские националисты совершили обстрел по территории посёлка Климово. Пострадавших нет», — написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки было нарушено энергоснабжение, к настоящему времени аварийно-ремонтные бригады провели восстановительные работы.