«Под огневым контролем находятся практически все позиции противника»: Пушилин рассказал о ситуации в Марьинке
- РИА Новости
Российские войска освободили от украинских вооружённых формирований подавляющее большинство кварталов Марьинки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений, и здесь мы можем говорить, что под огневым контролем, то есть в зоне видимости, находятся практически все позиции противника», — сказал Пушилин, чьи слова приводит РИА Новости.
Он подчеркнул, что российские силы продвигаются вперёд, несмотря на попытки ВСУ оказать сопротивление.
Ранее командир роты ВС России с позывным Моздок рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице, что российские военные взяли под контроль все многоэтажки в городе и перешли в частный сектор, выйдя на западную сторону Марьинки.
Артёмовск
Киевский режим по-прежнему скрывает реальные потери в Артёмовске. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В западной части города Артёмовска украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев. Уничтоженных нашими войсками украинских военнослужащих и наёмников не эвакуируют приблизительно с начала недели», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинские военные также подорвали высотное здание, в котором складировались тела, для сокрытия потерь.
Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин сообщал, что бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности.
Мелитополь
В ночь на 27 апреля в Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв, сообщили в городской администрации.
«Примерно в 05:15 мск в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.
Как уточнили RT в ГУ МВД России по Запорожской области, в результате взрыва погиб полицейский, ещё один человек получил ранение.
Запорожская область
Киевский режим готовит серию отвлекающих манёвров перед началом контрнаступления ВСУ в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«У меня практически нет сомнений, что основной удар придётся на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Ореховом и Гуляйполе, попутно осуществляя обстрел западного участка Запорожского фронта», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, украинские десантные и диверсионно-разведывательные группы будут стараться переправиться через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области.
Харьковская область
Примерно 100 иностранных наёмников прибыли в один из населённых пунктов Харьковской области Украины, граничащих с Россией. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
«В Харьковской области в одном из населённых пунктов, граничащих с территорией России, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек», — цитирует его ТАСС.
По его словам, все иностранцы в единообразной военной форме западного образца и с объёмными вещевыми рюкзаками, они вооружены натовским оружием — М-16.
Он также добавил, что в основном наёмники общаются на английском языке, но есть большая группа говорящих по-польски.
Обстрелы со стороны ВСУ
Украинские военные за минувшие сутки 36 раз обстреляли восемь населённых пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 201 снаряд из артиллерии калибра 155 и 152 мм, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка», — говорится в сообщении.
Было повреждено 11 домостроений в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.
Кроме того, в ночь на 27 апреля в Брянской области под обстрел со стороны украинских военных попал посёлок Климово.
«Украинские националисты совершили обстрел по территории посёлка Климово. Пострадавших нет», — написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
По его словам, в результате атаки было нарушено энергоснабжение, к настоящему времени аварийно-ремонтные бригады провели восстановительные работы.