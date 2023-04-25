Командир роты с позывным Моздок рассказал о боевых действиях в Марьинке

Командир роты ВС России с позывным Моздок рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о боевых действиях в Марьинке (ДНР).

По его словам, российские военные взяли под свой контроль все многоэтажки в городе и перешли в частный сектор, выйдя на западную сторону Марьинки.

«Продолжаем зачистку дальше», — отметил он.

Командир рассказал о сложностях в этой части населённого пункта, отметив, что здесь много строений, которые более-менее укреплённые. При этом Моздок добавил, что у российских военных есть опыт работы в частном секторе.

Также он рассказал, что украинские военные в Марьинке получили крупнокалиберную технику и FPV-дроны, которые ими начали активно использоваться против российской техники.

«На один танк две-три штуки охотятся», — уточнил он.

По его словам, российская техника вынослива — в случае нескольких подобных попаданий в танк боевая машина отправляется на недолгосрочный ремонт.

11 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об улучшении российскими войсками позиций на Угледарском и Марьинском направлениях в Донбассе.