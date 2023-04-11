Пушилин сообщил об улучшении ВС России позиций на Угледарском и Марьинском направлениях
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил об улучшении российскими войсками позиций на Угледарском и Марьинском направлениях в Донбассе.
- РИА Новости
Его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что на Горловском направлении «тоже фиксируются определённые успехи».
Ранее Пушилин сообщил о переходе шиноремонтного завода в Марьинке под контроль российских сил.
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