Пушилин сообщил об улучшении ВС России позиций на Угледарском и Марьинском направлениях

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил об улучшении российскими войсками позиций на Угледарском и Марьинском направлениях в Донбассе.
Пушилин сообщил об улучшении ВС России позиций на Угледарском и Марьинском направлениях
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что на Горловском направлении «тоже фиксируются определённые успехи».

Ранее Пушилин сообщил о переходе шиноремонтного завода в Марьинке под контроль российских сил.

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