Пушилин сообщил об улучшении ВС России позиций на Угледарском и Марьинском направлениях

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала сообщил об улучшении российскими войсками позиций на Угледарском и Марьинском направлениях в Донбассе.

РИА Новости

Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что на Горловском направлении «тоже фиксируются определённые успехи». Ранее Пушилин сообщил о переходе шиноремонтного завода в Марьинке под контроль российских сил.