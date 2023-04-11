Пушилин сообщил о переходе шиноремонтного завода в Марьинке под контролем российских сил

Российские силы заняли шиноремонтный завод в Марьинке, заявил в эфире «Соловьёв Live» врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Шиноремонтный завод, это не такое большое предприятие, но опорник противника там достаточно серьёзный был выстроен, очень много неприятностей доставил нашим подразделениям. Но сейчас он уже находится под нашим контролем», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пушилина, российские силы ведут активную работу по освобождению Марьинки.

Он добавил, что войска существенно улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях.

Врио главы ДНР также сообщил, что более 75% территории Артёмовска (Бахмута) находится под контролем российских сил. Сейчас в западной части города идут ожесточённые бои, говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.