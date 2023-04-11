Пушилин: ВС России существенно улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях

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Российские силы существенно улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях.
Пушилин: ВС России существенно улучшили позиции на Марьинском и Горловском направлениях
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«У ребят здесь (в Марьинке. — RT) всё динамично... Ценой больших усилий продвигаемся вперёд», — заявил он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

Пушилин отметил, что российские военные также существенно улучшили позиции на Горловском направлении.

Ранее Пушилин рассказал, что российские военные серьёзно продвигаются в районе Авдеевки в ДНР.

Он также сообщил, что более 75% территории Артёмовска (Бахмута) находится под контролем российских сил. Сейчас в западной части города идут ожесточённые бои, говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.

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