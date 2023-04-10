Пушилин заявил, что ВС России серьёзно продвигаются в районе Авдеевки
- РИА Новости
Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«В районе Авдеевки, в её окрестностях наши подразделения серьёзно продвигаются. Это достаётся достаточно большой ценой», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что украинские военные намеренно нанесли артиллерийские удары по собственным сослуживцам, которые пожелали сложить оружие в районе Авдеевки. В результате этого были убиты 14 военнослужащих ВСУ.