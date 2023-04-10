Пушилин заявил, что ВС России серьёзно продвигаются в районе Авдеевки

Российские военные серьёзно продвигаются в районе Авдеевки в ДНР.

Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В районе Авдеевки, в её окрестностях наши подразделения серьёзно продвигаются. Это достаётся достаточно большой ценой», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что украинские военные намеренно нанесли артиллерийские удары по собственным сослуживцам, которые пожелали сложить оружие в районе Авдеевки. В результате этого были убиты 14 военнослужащих ВСУ.