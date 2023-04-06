Минобороны: ВСУ намеренно нанесли артудар по собственным сослуживцам, сложившим оружие

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Украинские военные намеренно нанесли артиллерийские удары по собственным сослуживцам, которые пожелали сложить оружие в районе Авдеевки. В результате этого были убиты 14 военнослужащих ВСУ.
Минобороны: ВСУ намеренно нанесли артудар по собственным сослуживцам, сложившим оружие
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Об этом сообщило Министерство обороны России.

Ведомство заявило, что 5 апреля подразделения «Южной» группировки войск в районе Авдеевки вели действия по захвату опорного пункта ВСУ.

«В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться», — заявили в ведомстве.

Для безопасного выхода сдавшихся украинских военных были приостановлены боевые действия, ночью солдат ВСУ разместили в блиндаже до утра, чтобы затем вывезти в тыл.

«Ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, где находились сдавшиеся украинские военнослужащие. Было выпущено около 300 крупнокалиберных снарядов», — заявило Минобороны.

Ранее о том, что киевский режим уничтожил группу своих же военнослужащих, которые попытались сдаться в плен, сообщил президент России Владимир Путин.

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