Путин сообщил, что ВСУ выпустили 300 снарядов по группе из 14 украинских пленных

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Киевский режим уничтожил группу своих же военнослужащих, которые попытались сдаться в плен на одном из участков боевого соприкосновения, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Президенту доложили, что 14 человек военнослужащих украинской армии сдались в плен.

«Было уже поздно, и наши оставили там с ними несколько человек. Даже не охраняли, чтобы сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. 300 снарядов противник положил в одно место — уничтожил всех своих военнослужащих. К сожалению, и наши пострадали. Но они своих не жалеют. Ведут себя в высшей степени цинично и жестоко», — сказал глава государства.

В связи с этим украинские войска нужно отодвинуть с линии фронта туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военным, отметил он.

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