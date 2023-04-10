Врио главы ДНР Пушилин: российские силы контролируют более 75% территории Артёмовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 75% территории Артёмовска (Бахмута) находится под контролем российских сил. Сейчас в западной части города идут ожесточённые бои, говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.

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Слова главы республики приводит РИА Новости. По его словам, ВСУ подорвали здание городской администрации Артёмовска. 10 апреля Денис Пушилин посетил Артёмовск.