Врио главы ДНР Пушилин: российские силы контролируют более 75% территории Артёмовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что более 75% территории Артёмовска (Бахмута) находится под контролем российских сил. Сейчас в западной части города идут ожесточённые бои, говорить о полном освобождении населённого пункта пока рано.
- AP
- © Libkos
Слова главы республики приводит РИА Новости.
По его словам, ВСУ подорвали здание городской администрации Артёмовска.
10 апреля Денис Пушилин посетил Артёмовск.
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