Пушилин сообщил, что российские силы контролируют 50 кварталов Марьинки

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Силы России контролируют 50 кварталов Марьинки в Донецкой Народной Республике, в зоне видимости находятся практически все позиции ВСУ.
Пушилин сообщил, что российские силы контролируют 50 кварталов Марьинки
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин отметил, что в зоне видимости находятся практически все позиции ВСУ.

Ранее российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР.

25 апреля командир роты ВС России с позывным Моздок рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о боевых действиях в Марьинке (ДНР).

По его словам, российские военные взяли под контроль все многоэтажки в городе и перешли в частный сектор, выйдя на западную сторону Марьинки.

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