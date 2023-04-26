Минобороны России: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки

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Российские военные сорвали ротацию украинского подразделения в районе Марьинки в ДНР.
Минобороны России: российские военные сорвали ротацию ВСУ в районе Марьинки
  • РИА Новости

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«В районе населённого пункта Марьинка сорвана ротация личного состава 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделениями специального назначения Южной группировки войск и артиллерией 1-го армейского корпуса уничтожены несколько подразделений общей численностью до 30 человек», — отметил он.

Ранее командир роты ВС России с позывным Моздок рассказал военному корреспонденту RT Владу Андрице о боевых действиях в Марьинке (ДНР).

По его словам, российские военные взяли под контроль все многоэтажки в городе и перешли в частный сектор, выйдя на западную сторону Марьинки.

Также он рассказал, что украинские военные в Марьинке получили крупнокалиберную технику и FPV-дроны, которые ими начали активно использоваться против российской техники. 

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