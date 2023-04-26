«Жуткий гул, затем взрыв»: детский омбудсмен ЛНР — о пострадавших от обстрелов ВСУ детях из города Красный Луч

16 июня 2022 года украинские военнослужащие из «Точки-У» обстреляли город Красный Луч Луганской Народной Республики. Среди пострадавших мирных жителей оказались двое детей — 11-летний Александр Черепаха и двухлетний Тимур Диколенко. Их историю RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

По её словам, Саша и Тимур жили вместе с мамой на улице Дружбы. В тот вечер, 16 июня, все трое были дома.

«Вдруг услышали жуткий гул, а затем взрыв необычайной мощности. Это оказалась ракета «Точка-У», выпущенная украинскими военными. Так как ракета упала недалеко, в доме моментально вспыхнул пожар», — рассказала Инна Швенк.

Дети с матерью выбежали из дома — старший бежал сам босиком, а младшего мама несла на руках. Все трое получили ожоги I—II степени: голеней, предплечий, бёдер, стоп.

Женщина с детьми добежала до трассы, где пострадавших заметили и отвезли в больницу города Антрацита. В результате ракетного удара их дом оказался полностью разрушен. Сейчас семья находится в одном из регионов Центральной России.

Детский омбудсмен ЛНР отметила, что это не первый случай, когда в результате обстрелов Красного Луча страдают дети. Так, 9 августа 2014 года сёстры Анна и Анастасия Мысай получили осколочные ранения. Анне посекло колено, живот и ногу, у Анастасии — травма головы. В городской больнице Известий им оказали помощь.

«Анна до сих пор жалуется, что при изменении погоды у неё болит нога», — добавила Инна Швенк.