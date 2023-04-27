Марочко заявил примерно о 100 наёмниках около границы России в Харьковской области

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что примерно 100 иностранных наёмников приехали в один из населённых пунктов Харьковской области Украины, граничащих с Россией.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, ссылаясь на данные разведки.

«В Харьковской области в одном из населённых пунктов, граничащих с территорией России, выявлено прибытие иностранцев численностью порядка 100 человек», — сказал он.

Марочко отметил, что все иностранцы в единообразной военной форме западного образца и с объёмными вещевыми рюкзаками. Они вооружены натовским оружием — М-16.

Он добавил, что в основном они общаются на английском языке, но есть большая группа говорящих по-польски.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что следователи расследуют преступления французских наёмников в отношении российских военнопленных.

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