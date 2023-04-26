СК расследует преступления французских наёмников в отношении российских военнопленных

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В Следственном комитете России заявили, что следователи расследуют преступления французских наёмников в отношении российских военнопленных.
СК расследует преступления французских наёмников в отношении российских военнопленных
  • РИА Новости

«Следователи СК России будут расследовать преступления французских наёмников в отношении российских военнопленных», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Как отмечают в ведомстве, французские наёмники из состава террористического полка «Азов»* и 92-й бригады ВСУ участвовали в боевых действиях на территории Украины, и один из них опубликовал фото расстрела в упор троих российских пленных.

Ранее в Париже задержали и поместили под стражу двух ультраправых активистов, которые вернулись с Украины из зоны специальной военной операции.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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