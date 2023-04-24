Le Parisien: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины из зоны СВО

Короткая ссылка
В Париже задержали и поместили под стражу двух ультраправых активистов, которые вернулись с Украины из зоны специальной военной операции.
Le Parisien: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины из зоны СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Bernard Van Berg / EyeEm

Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Двое подозреваемых задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа. — RT) 22 апреля», — говорится в материале.

По данным издания, задержанные привезли из зоны боевых действий оружие: у них были винтовки с оптическими прицелами.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что французский наёмник погиб неделю назад в ходе боёв на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить