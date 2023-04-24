Le Parisien: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины из зоны СВО
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Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Парижа.
«Двое подозреваемых задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа. — RT) 22 апреля», — говорится в материале.
По данным издания, задержанные привезли из зоны боевых действий оружие: у них были винтовки с оптическими прицелами.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что французский наёмник погиб неделю назад в ходе боёв на Украине.