Le Parisien: в Париже задержали двух французов, вернувшихся с Украины из зоны СВО

В Париже задержали и поместили под стражу двух ультраправых активистов, которые вернулись с Украины из зоны специальной военной операции.

Об этом пишет газета Le Parisien со ссылкой на прокуратуру Парижа.

«Двое подозреваемых задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа. — RT) 22 апреля», — говорится в материале.

По данным издания, задержанные привезли из зоны боевых действий оружие: у них были винтовки с оптическими прицелами.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что французский наёмник погиб неделю назад в ходе боёв на Украине.