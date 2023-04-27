Рогов: ВСУ готовят серию отвлекающих манёвров перед контрнаступлением

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Украинские войска готовят серию отвлекающих манёвров перед началом контрнаступления.

Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ готовят серию отвлекающих манёвров перед началом контрнаступления основных сил в Запорожской области», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в качестве отвлекающих манёвров ВСУ делают ставку на разведку боем с использованием десантных и диверсионно-разведывательных групп.

Ранее помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

По его словам, после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заверил, что весеннее контрнаступление Вооружённых сил Украины состоится.

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