Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ ждёт поражение в случае контрнаступления
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом, как пишет РИА Новости, Алаудинов сказал в эфире телеканала «Россия 1».
«После этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну», — подчеркнул он.
Алаудинов назвал возможное наступление ВСУ «агонией».
Он добавил, что это контрнаступление станет решающим как для российской армии, так и для украинской.
«Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них — это будет решающее сражение на пути к своему проигрышу», — заключил он.
Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.