Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ ждёт поражение в случае контрнаступления

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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ ждёт поражение в случае контрнаступления
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом, как пишет РИА Новости, Алаудинов сказал в эфире телеканала «Россия 1».

«После этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы даже вести чисто оборонительную войну», — подчеркнул он.

Алаудинов назвал возможное наступление ВСУ «агонией».

Он добавил, что это контрнаступление станет решающим как для российской армии, так и для украинской.

«Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них — это будет решающее сражение на пути к своему проигрышу», — заключил он.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что уверен в том, что боевики ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая.

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