Украинские силовики прячут тела наёмников и бойцов ВСУ в подвалах в западной части Артёмовска (Бахмута), чтобы скрыть потери.

Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В западной части города Артёмовска украинские боевики складируют в подвальных помещениях трупы сослуживцев», — цитирует его РИА Новости.

Марочко уточнил, что ВСУ не эвакуировали погибших бойцов с начала недели.

26 апреля сообщалось, что штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений ВСУ и наёмников на западе Артёмовска, подразделения ВДВ и «Южной» группировки войск оказывают им поддержку, пресекая попытки украинских военных контратаковать на северном и южном флангах.

Командующий силами специальных операций Украины Виктор Хоренко заявил, что ситуация в Артёмовске для украинских военных сложная.